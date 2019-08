Nova série com Reese Witherspoon e Jennifer Aniston ganha teaser dramático

‘The Morning Show‘, série da Apple TV+, acaba de ganhar o seu primeiro teaser. Com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, a produção que vem sendo conduzida desde 2017 vai estrear em breve na inédita plataforma de streaming da Apple.

A série terá 10 episódios e será centrada na rotina de jornalistas que mantém um programa matutino de pé, informando a todos os norte-americanos das principais notícias do início do dia.

O teaser possui o tom bem dramático e dispõe as vozes das personagens dialogando entre si sobre suas profissões e a missão de levar a verdade ao telespectador. Pelo que se vê, já dá pra ter uma noção de como vai ser a ambientação da série.

Enquanto as vozes debatem e começam a ficar sobrepostas, imagens do cenário e da identidade do programa são intercaladas e apresentadas a nós pela primeira vez. Ansiosos desde já!

Assista ao teaser de ‘The Morning Show’: