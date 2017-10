Nova série da Netflix é um mix de Gossip Girl, The O.C. e Revenge

Bateu aquela saudade de uma trama cheia de ~problemas de gente rica~, intrigas sem fim, vingança, badalação e luxúria, com direito a um quê de mistério? Pois seus problemas acabaram! Isso porque “Dinastia” é a mais nova aposta da Netflix.

Os nomes por traz do roteiro são Josh Schwartz, Stephanie Savage, Sallie Patrick. Josh é o criador de “The O.C.” e co-criador da adaptação de “Gossip Girl” para a TV, junto com Stephanie. Os dois também eram produtores de ambas as séries. Já Sallie foi responsável pela produção de “Revenge” e pelo roteiro de 12 episódios. É dream team que você quer? Então toma.

Inspirada numa clássica série dos anos 1980 – que tinha o mesmo nome -, “Dinastia” mostra a vida de duas famílias ríquissimas que têm uma rixa por poder. A grande diferença entre as produções é que, dessa vez, a história é focada nos jovens desses clãs – especialmente na personagem Fallon Carrington (Elizabeth Gillies). A nova série também traz mais representatividade racial, já que uma dessas abastadas famílias é composta por negros.

Produzida pelo canal CW, a série teve seus direitos de veiculação comprados pela Netflix e já está disponível no catálogo. Mas a gente tem uma boa e uma má notícia!

A má é que maratonar não será possível por enquanto, pois os episódios são lançados à moda antiga: um por semana. A boa é que cada um deles chega no Brasil apenas um dia depois de ir ao ar nos Estados Unidos. Já é possível assistir ao episódio de estreia e os próximos serão lançados a cada quinta-feira.