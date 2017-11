Nova série da Netflix é um mix de Mindhunter e Stranger Things

A gente ainda nem se recuperou da segunda temporada de “Stranger Things” e da estreia babadeira de “Mindhunter”, e já estamos na expectativa por “Dark” – nova série da Netflix que promete virar vício. Se você curte uma boa trama de crime e mistério com pegada sobrenatural, então pode se preparar.

“Dark” é uma série alemã que fala sobre o desaparecimento de uma menino, em uma pequena cidade (Will, é você?). Esse sumiço está relacionado a ~acontecimentos do além~, mas também tem ligação com o passado de quatro famílias do lugar.

Pelo trailer já dá para ver que o clima da série não é leve como o de “Stranger Things” e a trama toca em questões bem mais obscuras da psique humana. Isso porque, tudo indica que dentre os moradores da cidadezinha existe um assassino sádico – mas todo mundo se conhece, então quem haveria de ser ele? Eis aí o grande mistério.

Todos os episódios serão lançados por aqui no dia 1º de dezembro.