Nova série da Netflix parece uma mistura de ‘Stranger Things’ com ‘Elite’

Gosta de séries adolescentes com uma pegada de suspense, como ‘Stranger Things‘ e ‘Elite‘? Ou ainda, uma trama que traga mistério e um grande suspense ao redor dos personagens principais? Então é bom ficar de olho na nova aposta da Netflix, ‘Mortel‘, que será lançada no streaming ainda neste mês.

Como a Netflix não é boba, os investimentos em séries teen com temática dark cresceram após o sucesso massivo de produções do gênero. Além das que citamos, outros bons exemplos são ‘O Mundo Sombrio de Sabrina‘ e ‘The End of the F***ing World‘ – sendo esta última, segundo a própria plataforma, uma das séries mais populares entre os brasileiros.

‘Mortel’ é mais uma aposta para o público do streaming que ama tramas adolescentes. A série é uma produção francesa que retrata a união improvável de três jovens – Victor, Luisa e Sofiane – que ganham poderes sobrenaturais de um espírito vodu. O destino deles se cruzam quando o irmão de Sofiane é assassinado e o pequeno grupo decide ir atrás de vingança.

A trama possui um tom, de fato, bem sombrio e traz um elenco majoritariamente jovem. Desde simbolismos e gestos na hora de invocar poderes – coisa que se assemelha muito à ‘Stranger Things’ – até o conflito de jovens mais “rebeldes” – ponto parecido com ‘Elite’ – ‘Mortel’ tem chances de ser facilmente maratonada por aqueles que simpatizam com produções nesse estilo. A trama também tem um quê de ‘Misfits’, série britânica que infelizmente não está mais disponível na Netflix.

O lançamento acontece no dia 21 de novembro. Ficou curiosa para saber mais a respeito?

Veja o trailer: