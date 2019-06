Nova série sobre o universo de ‘Game of Thrones’ já está sendo gravada

“Game of Thrones” terminou de um jeito bem decepcionante, mas isso não foi capaz de acabar com a nossa curiosidade a respeito do spin-off (obra derivada) que a HBO está produzindo.

Sim, essa nova série vai realmente acontecer, e ela já começou a ser gravada, segundo a Entertainment Weekly. Com o elenco encabeçado por ninguém menos do que Naomi Watts, o spin-off vai se passar cerca de cinco mil anos antes dos acontecimentos que vimos em “Game of Thrones”.

O título da série ainda não foi divulgado, mas há chances de que seja “The Long Night” (que significa “a longa noite”). Isso porque a trama irá mostrar os detalhes de uma época sombria em Westeros, que aconteceu logo após a chamada Era dos Heróis. Um dos pontos chave dessa “longa noite” é o surgimento dos Caminhantes Brancos.

“Não há Porto Real. Não há Trono de Ferro. Não há Targaryens. Valyria mal começou a crescer com seus dragões e o grande império que construiu. Nós estamos lidando com um mundo diferente e mais antigo, e eu espero que isso seja parte da diversão da série”, declarou George R.R. Martin, também à EW.

De acordo com a publicação, as filmagens da série começaram de maneira discreta, sem alarde, e estão acontecendo na Irlanda do Norte. Ainda não se sabe se o spin-off será gravado também em outros países, como aconteceu em “Game of Thrones”.

Boa parte da série original também tem a Irlanda do Norte como cenário. O país serviu de locação para as cenas de Winterfell, Dragonstone e das Ilhas de Ferro.