Novela Viver a Vida: Nova tragédia separa Luciana de Miguel

Legenda Miguel e Luciana sofrem com a vingança de Jorge

Foto: Divulgação

Como TITITI já antecipou em primeira mão, Luciana (Alinne Moraes) vai se casar com Miguel (Mateus Solano) e ter, pelo menos, um filhinho com ele. Mas até subir ao altar com o verdadeiro amor de sua vida, a jovem amargará muito sofrimento. Isso porque uma nova tragédia se abaterá sobre a vida da ex-modelo e de Miguel. Após perder Luciana para sempre, Jorge (Mateus Solano) será tomado por uma sede ainda maior de vingança e conseguirá afastar o casal. Tudo ocorre depois que o arquiteto cumpre a promessa de denunciar oficialmente o gêmeo por assédio a uma paciente, no caso, Lu. Como o Conselho de Medicina passa a apurar a denúncia que pode, inclusive, levar Miguel a perder o direito de clinicar, o jovem é duramente pressionado. Uma das primeiras imposições que sofre no hospital em que trabalha é se manter completamente distante de Lu. O neurocirurgião tenta fazer com que os diretores, até o Dr. Moretti (Lionel Fischer), mudem de ideia, mas eles seguem irredutíveis, temendo também ser punidos. Sem saída, Miguel concorda, porém, cai numa tristeza profunda. Lu, que a princípio não fica sabendo do golpe dado por Jorge em Miguel, entende errado o afastamento de seu querido. E será abatida por uma depressão ao acreditar que foi abandonada pelo maior incentivador de sua recuperação. Com a estima em baixa, ela terá uma queda de imunidade e ficará bastante doente. Preocupada com a filha, Tereza (Lília Cabral) procura Miguel, mas será impedida por Ingrid (Natália do Vale) de se aproximar do rapaz. Mesmo com pena da ex-nora, a fotógrafa se aproveitará da situação para manter seus gêmeos bem longe de Lu, pois acredita que a vida deles será prejudicada se tiverem de conviver com uma esposa paraplégica. Ao descobrir que sua amada teve uma recaída por estar sem vê-lo, Miguel fica ainda mais desnorteado, principalmente por saber que precisará enfrentar um terrível dilema: optar entre a paixão arrebatadora por Luciana e a carreira que também o faz tão feliz.