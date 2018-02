Responsável pela apresentação dos desfiles das escolas de samba de São Paulo na Globo, Chico Pinheiro mostrou seu lado noveleiro ao tietar Ellen Rocche nos bastidores.

“Imaginem, a “Suzy” sambou por toda a passarela do samba com gravidez de alto risco…”, brincou ele referindo-se à personagem dela em ‘O Outro Lado do Paraíso’, de Walcyr Carrasco.

Já na cobertura do desfile, em que Ellen saiu à frente da bateria da Rosas de Ouro, Chico Pinheiro já havia citado a personagem.