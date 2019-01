Novo clipe dos Backstreet Boys mostra os filhos de todos os integrantes

Foi-se o tempo em que a gente ouvia os CDs dos Backstreet Boys, sonhando em casar com algum deles. Agora, os cinco integrantes estão todos casados e são pais, inclusive.

Ficou curiosa para ver as famílias deles? Isso é possível através do clipe “No Place”, a mais nova música de trabalho do grupo. Aliás, é surpreendente ver que os cinco continuam na banda, não é mesmo? Eles começaram a cantar juntos em 1993, ou seja, 25 anos atrás!

E adivinha quem tornou-se pai primeiro? Foi o Brian, que já tem um filho de 16 anos, chamado Baylee. Na direção contrária, o Nick acabou sendo o último dos Backstreet Boys a ter um bebê. O pequeno Odin vai fazer três anos em abril.

Eles aparecem em “No Place”, assim como os filhos do Kevin, do Howie D e do AJ, bem como as esposas de todos eles. Confira o clipe aqui: