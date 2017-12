Novo crush? Saiba mais sobre o possível namorado de Sasha

Enquanto 2017 foi responsável pela separação de alguns casais famosos, há quem esteja aproveitando os últimos dias do ano para começar a virada muito bem acompanhado – Sasha Meneghel parece ser uma dessas pessoas.

Aproveitando as férias no município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e à espera do Réveillon, Sasha postou uma história discreta em seu Instagram, na última madrugada de quinta-feira (28), onde aparece bem misteriosa ao lado de um novo boy. Os fãs, é claro, já começaram as especulações sobre o suposto casal.

Apesar do suspense, não foi preciso muito esforço para descobrir quem era que estava com Sasha na imagem. Trata-se do ator Bruno Montaleone, que em 2015 interpretou o personagem Glauco na novela “Malhação – Seu lugar no Mundo”. Antes de se dedicar à carreira na TV, ele também trabalhou como modelo fotográfico e de passarela.

Por falar em suspense, Bruno foi ainda mais direto do que Sasha e, apesar de não marcá-la na publicação, também postou uma história, em vídeo, onde a moça aparece beijando seu ombro.

Para aumentar ainda mais as suspeitas, basta dar uma olhadinha no Instagram do ator. É que no último mês de novembro, Bruno passou uma temporada em Nova York – cidade onde Sasha reside atualmente.

Na internet a galera toda já está shippando Sasha e Bruno – e você?