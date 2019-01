Como acontece todas as segundas-feiras, os brothers foram reunidos na sala do BBB19 para mais uma partidinha de Jogo da Discórdia, um game curtinho que tem o intuito de… bem… florescer novas tretas na casa mais vigiada do Brasil.

No jogo proposto nessa segunda-feira (28), Tiago Leifert apresentou uma espécie de “Amigo Oculto” do mal. Na sala foi colocada uma lousa com vários adjetivos negativos (como “mimizento” ou “fake”) e o brother da rodada sortearia o rosto de alguém. Com uma pessoa escolhida ao acaso, o brother precisava escolher dois dos adjetivos na lousa que se encaixam na pessoa. Depois da escolha, uma outra pessoa era sorteada e tentava adivinhar quem era o “brother oculto”.

Embora o Jogo do Brother Oculto tenha sido feito para as pessoas ofenderem seus desafetos, o fator sorte atrapalhou bastante a brincadeira: o que mais teve foi amigo tirando amigo para classificar. Assim, Rodrigo e Rízia precisaram fazer malabarismos para encontrar adjetivos ruins para dar a Danrley e Gabriela, respectivamente. O jeito foi escolher palavras que também poderiam ter uma carga positiva, como “intolerante” ou “barraqueira”.

Porém, quando foi para rolar barraco rolou mesmo. Danrley sorteou Hariany e a chamou de “fútil” e “influenciável”. A sister não gostou muito das palavras, e logo depois tentou dar uma resposta no ar sem muito sucesso.

É disso que o Brasil gosta, BBB! Queremos é barraco na casa.