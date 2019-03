Uma das maiores reclamações do público (e até do próprio Tiago Leifert) a respeito do elenco do BBB19 é a falta de comprometimento. Todo mundo se diz amigo de todo mundo, ninguém se joga de verdade, e o resultado está aí: uma das mais desanimadoras edições do reality, a primeira sem qualquer tipo de briga até o momento. Para tentar mexer um pouco as coisas, a produção providenciou mais um Jogo da Discórdia… sem muito sucesso.

No jogo realizado nessa segunda-feira (11), os brothers tinham uma tarefa simples: mostrar quem gostaria que saísse e quem gostaria que ficasse entre os 4 emparedados (Alan, Carolina, Hariany e Tereza). A ideia, além de fazer o pessoal se posicionar, é ter uma ideia de como ficaria a votação que acontecerá na próxima terça-feira (12) e que será responsável por escolher quem sairá da casa.

Como aconteceu em outras ocasiões, Tiago Leifert precisou apertar os brothers até saírem respostas aceitáveis. Rízia, por exemplo, não só continuou em cima do muro como se incomodou com as insistências do apresentador. “Depois a gente conversa”, brincou (claramente irritada). Para outros brothers, Leifert perguntou coisas a mais, na esperança de sair alguma coisa digna de barraco.

Após o término da dinâmica (que colocou Tereza como a mais votada para sair), Leifert deixou os emparedados colocarem uma plaquinha vermelha como “advertência” para os outros brothers. Surpreendendo a todos, Alan entregou uma de suas placas para Elana, que supostamente faz parte de seu grupo.

Vamos continuar acompanhando o programa e torcendo para todo mundo entrar em conflito, não é mesmo? Clima de colônia de férias não dá!