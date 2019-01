Neste domingo (20), o “Fantástico” lançou seu mais novo quadro humorístico, intitulado “Isso a Globo Não Mostra”. A atração se propõe a pegar imagens de arquivo da emissora para fazer montagens cômicas.

Foram apresentadas boas sacadas – como a Suzana Viera cantando no “The Voice” – e o que realmente chamou a atenção do público foi a alfinetada nada sutil que a Globo deu no governo de Jair Bolsonaro.

Num dos momentos do quadro foram apresentados recortes de vários apresentadores e jornalistas dizendo “mudando de assunto” e “foro privilegiado”, logo depois foi apresentada uma pequena parte de uma reportagem sobre plantação de laranjas. Isso tudo foi obviamente alusivo aos desdobramentos da investigação que envolve Flávio Bolsonaro e o motorista Fabricio Queiroz.

Outro momento do humorístico trazia a chamada “O que matou Odete Roitman”e mostrava a vilã caída no chão – após ser baleada – com um liquidificador do lado. A piada foi obviamente inspirada na declaração do ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni, que disse que liquidificadores colocam as crianças em risco tanto quanto armas de fogo.

E como não poderia deixar de ser, a internet reagiu às alfinetadas. Assista ao quadro de humor aqui e confira a repercução no Twitter:

PLANTACAO DE LARANJA#fantastico — Ruthinha: a cansada 🔴⚫ (@aruthinha) January 21, 2019

Mandou muito bem Globo #issoaglobonaomostra — Tagarela Não Linear (@samirasantiago) January 21, 2019

Obrigada ao funcionário da globo que fez as montagens do foro privilegiado com o laranjal #issoaglobonãomostra — Amanda Azzolini (@amanda_azzolini) January 21, 2019

Globo tá abusada.

Foro privilegiado

Laranja

Liquidificador Com direito a Susana Vieira cantando Per Amore.#issoaglobonaomostra — Bella Isa (@Isa_Barriviera) January 21, 2019