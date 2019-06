Se você é fã do “MasterChef”, aí vai uma boa notícia: a Globo está prestes a lançar o seu próprio reality de competição culinária. Idealizado por Boninho e comandado pelo chef francês Claude Troisgros, o programa foi batizado de “Mestre do Sabor”. As informações foram dadas por O Globo na última segunda-feira (3).

Nesse programa ninguém vai apresentar músicas, mas a dinâmica da competição lembra os moldes do “The Voice”. Para início de conversa, a primeira fase do reality é composta por estes às cegas para decidir quem entra na disputa. Depois disso, os participantes serão divididos em grupos de oito pessoas.

O reality terá seis etapas de provas eliminatórias, com duelos e desafios relâmpago. Ao final, o último episódio será transmitido ao vivo. Ah, e o programa vai contar com uma platéia também.

Em “Mestre do Sabor”, o foco é testar as habilidades de cozinheiros profissionais e não de amadores. Além de Claude Troisgros, os chefs José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão também serão jurados no reality.

Segundo, Claude, o programa não visa dar foco ao clima de tensão constante e sim na troca de aprendizagem. “Não queremos essa pegada reality show dramático. A minha personalidade, a do Batista [o braço direito de Claude] e até a do Boninho é de ensinar as pessoas e aprender com elas. Os meus programas no GNT têm mais um conceito de ensinamento, uma coisa mais generosa, uma cozinha que valoriza o Brasil, o produto brasileiro, a técnica. Tem sempre os momentos estressantes, mas isso vai aparecer de forma natural”, antecipa.

Para Boninho, o programa “não tem cara de cozinha, tem cara de show de culinária”.

“Mestre do Sabor” estreia em outubro e o início das gravações acontece entre agosto e setembro. Além de serem exibidos na Globo, os episódios também terão reprise veiculada pelo GNT. Os dias e os horários ainda não foram divulgados.