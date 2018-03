Novo teaser de “The Handmaid’s Tale” é para acabar com todo mundo

No final da primeira temporada de “The Handmaid’s Tale” todo mundo estava prestes a arrancar os cabelos para saber o que vai acontecer com a Offred (Elisabeth Moss) e todas as outras aias. E o novo teaser da segunda temporada não está ajudando em nada para acalmar os nervos ao mostrar que a personagem principal ainda tem muito o que sofrer.

O trailer de apenas 42 segundos começa com a narração da protagonista repetindo todas as regras que deve seguir para tentar sobreviver. Uma a uma mostrando pequenos cortes de cenas da segunda temporada, e várias das aias que todo mundo ama em locais difíceis de reconhecer da primeira temporada.

Olha só que tortura!

A série que fez todo mundo sofrer tem estreia da segunda temporada marcada para 25 de abril na Hulu, plataforma de streaming parecida com a Netflix, que ainda não chegou ao Brasil.

E, para quem ainda não viu a primeira temporada, ela irá estrear no Brasil por meio do canal oficial da Paramount no dia 11 de março (domingo), às nove da noite, passando os dois primeiros episódios em seguida.