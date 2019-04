Atenção, esse texto contém spoilers do segundo episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

O segundo episódio da oitava temporada de “Game os Thrones” não teve momentos verdadeiramente grandiosos e foi uma espécie de prólogo da grande batalha que está por vir. No próximo domingo finalmente veremos o confronto entre os Caminhantes Brancos e todo mundo que está em Winterfell. A promessa é de que muitas cabeças vão rolar e os fãs já estão sofrendo por antecipação.

Mesmo assim, o episódio dessa semana teve um momento lindo protagonizado por Brienne de Tarth. É justo dizer que ela foi a rainha do episódio, inclusive.

Brienne foi oficialmente nomeada como cavaleira por Jaime Lannister – uma honraria que, tradicionalmente, não é concedida a mulheres.

É tão maravilhoso ver uma mulher que foi julgada por muitos(por ser mulher) e chegar onde chegou, homens saudando Sor Brienne de Tarth cavaleira dos 7 reinos pela sua conquista, eu venero uma mulher!#GamesOfThrones #GameofThrones #Brienne pic.twitter.com/OiVrLiDLzg — 𝓜𝓲𝓵𝓮𝓷𝓪 end game 🍒 (@cherrybombshine) April 22, 2019

Só que esse foco na personagem – que é basicamente a coadjuvante mais amada da série – deixou os fãs em estado de alerta. Seria essa a despedida de Brienne? Será que ela vai morrer na batalha com os mortos vivos?

Obviamente essa informação – e a de todas as outras mortes – é guardada a sete chaves pela HBO, mas o teaser do terceiro episódio deixou a gente com ainda mais pulgas atrás da orelha. Dá só uma olhada na cena final do vídeo:

Mais uma vez vemos Brienne aparece em destaque, enquanto outros personagens que sempre tiveram mais importância mal aparecem. Aí é lógico que as especulações só crescem – por mais que a gente não queira pensar em ver nossa querida Brienne morrendo.

Ainda falta muito pera o domingo que vem?