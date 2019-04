Novo trailer de GoT mostra a galera comemorando, mas não por muito tempo

A Batalha de Winterfell, que foi ao ar no último domingo em “Game of Thrones”, trouxe representa um grande divisor de águas na trama. Isso porque agora o Rei da Noite está morto, junto com todo seu exército. A punhalada dada por Arya Stark pegou a gente de surpresa – quem podia imaginar que o vilão seria derrotado antes do desfecho da série?

Agora está todo mundo intrigado com o que vai acontecer nos três episódios que ainda estão por vir. E, como é de praxe, a HBO já liberou o teaser do quarto episódio da oitava temporada.

Para a surpresa de ninguém, a galera de Winterfell está em clima de alegria e comemoração. Parece até final de novela, já que a maior parte do elenco está envolvida. Mas esse clima de “fim de ano na Globo” vai durar pouco, pois a Cersei ainda está vivíssima em Porto Real, só aguardando a chegada dos inimigos.

Daenerys aparece toda confiante no trailer, como era de se esperar após uma batalha vencida. Só que a gente não pode esquecer que os aliados dela estão feridos e cansados, sem contar que boa parte deles morreu – a começar pelos Dothraki. Sor Jorah, o braço direito dela, também já não está mais entre nós.

Enquanto isso, os guerreiros aliados de Cersei estão inteiros e cheios de energia. Vem mais uma batalha dura por aí!

Confira aqui o teaser divulgado pela HBO: