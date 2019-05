Novo trailer de GoT mostra Euron Greyjoy tendo uma “bela” surpresa

Será que veremos Euron Greyjoy se dando mal no próximo episódio de “Game of Thrones”? Parece que sim, pelas imagens mostradas no mais novo teaser liberado pela HBO.

No domingo passado vimos Euron surpreendendo os aliados de Daenerys, o que culminou na morte de Misandei e do dragão Rhaegal. Os fãs de GoT não gostaram nadinha desses acontecimentos, pois eles são meio incoerentes. Como Dany não viu os navios inimigos se ela estava voando lá no alto? E é tão fácil assim matar um dragão? Quem conhece minimamente a mitologia de “Game of Thrones” garante que não.

Bom, independentemente das escolhas questionáveis do roteiro, uma coisa é certa: Euron é o homem mais detestável da série atualmente e a gente quer ver ele sucumbindo, como Joffrey e Ramsay nas temporadas anteriores.

Mas, voltando ao teaser, ali bem no finalzinho do vídeo a gente vê o boy da Cersei sendo surpreendido por algo no céu. De fundo, ouvimos um grito de dragão:

Dracarys nele, Khaleesi!

E outra pergunta que não quer calar em relação a Euron é: será que ele está suspeitando de que não é o pai do bebê da Cersei? Afinal, Tyrion deixou claro que sabe da gravidez e isso pode levantar suspeitas. Mas a gente sabe que a Cersei não é boba e pode muito bem inventar que o irmão soube da fofoca através de Varys – afinal, o cara tem informantes por todo canto.

De qualquer forma, esses mistérios todos já renderam um belo meme:

Obrigada, internet!

Vale lembrar que a Emilia Clarke, atriz que dá vida a Daenerys, já revelou que o quinto episódio será o mais épico da temporada. É o que a gente espera depois da decepção do último domingo, né?