No dia do anúncio dos novos participantes do BBB19, a ex-namorada do Vanderson foi às redes sociais denunciar uma agressão durante um relacionamento abusivo que teve com o biólogo no passado. O caso fez com que até Gleici, a vencedora do BBB18, mandasse uma indireta em suas redes sociais se posicionando.

A novidade fica por conta de novos boletins de ocorrência que apareceram contra o participante do reality. Segundo matéria publicada pelo site da QUEM, três novos BOs de outras três mulheres foram feitos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Rio Branco (no Acre). Segundo a matéria da QUEM, há acusações de estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor. O próximo passo é o inquérito policial feito pelos investigadores.

Averiguadas as denúncias, a Rede Globo deve tomar alguma medida a respeito do participante. Em edições anteriores, a emissora colaborou com casos envolvendo denúncia de estupro e agressão, ambos ocorridos dentro do reality.

Se Vanderson for afastado do programa, será o segundo participante do BBB19. O primeiro foi Fabio, retirado do reality por ter omitido pra Globo que era patrocinado por uma marca de roupas esportivas.