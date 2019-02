O ano de 2009 no horóscopo chinês

No horóscopo chinês, Jui Huang é boi

Foto: Divulgação

Na China, o ano só começou a uma semana, no dia 26 de janeiro e termina só em 13 de fevereiro de 2010. Regido pela lua, este calendário oriental é o mais antigo do mundo e serve como base para o Horóscopo Chinês. Conta a lenda que doze animais vieram se despedir de Buda quando ele estava indo embora da Terra. Como recompensa, ele deu o nome destes bichos a cada ano do calendário chinês, que se completa parcialmente a cada 12 anos. “O animal regente do ano que você nasceu exerce profunda influência sobre a sua vida”, escreveu Theodora Lau, autora do Manual do Horóscopo Chinês (que serviu de base para as previsões a seguir). Além do animal, os signos também são influenciados por cinco elementos: metal, água, madeira, fogo e terra. “Para uma análise mais precisa, é necessário saber o mês, a hora, o dia e o ano que a pessoa nasceu para definir o elemento e o animal a rege. A combinação destas informações cria a personalidade de cada um”, explica Erica Poonam, astróloga e especialista em astrologia taoísta chinesa. Inspirado no clima oriental criado pela exibição da novela Negócio da China, confira qual o seu signo e o que você e os atores da trama podem esperar para este ano regido pelo Boi de terra, símbolo da prosperidade, perseverança e trabalho árduo. “A dica para todos os signos é não correr riscos em 2009. É um tempo de estruturação”, revela Erica.