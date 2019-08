O bolo de aniversário de Meghan Markle teve um significado muito especial

No dia 4 de agosto, Meghan Markle comemorou 38 anos. Mesmo sem muitos holofotes sobre a data, a duquesa de Sussex ganhou um bolo cheio de significado e empoderamento – bem a cara dela, né?

Segundo o “Good Morning America”, o doce foi feito pela Luminary Bakery, uma empresa inglesa que tem uma questão social importante por trás. As mulheres contratadas como confeiteiras são figuras femininas que já foram presas, sofreram algum tipo de violência doméstica ou, ainda, foram comercializadas como um objeto sexual.

Já o bolo em si é minimalista como a duquesa de Sussex. No Twitter da empresa, há um vídeo com detalhes do doce e dá para perceber, logo de cara, que ele é uma mescla apetitosa de um creme branco com toques cítricos – rodelas de laranja por cima também formam uma bela decoração.

Para deixar o momento ainda mais especial e não deixar ninguém com a dúvida de que o bolo era para Meghan, por cima há uma mensagem de parabéns com o nome da duquesa, desenhada com chocolate preto.

Confira:

Duchess Meghan’s birthday cake came from inspiring bakery helping women who are homeless, domestic violence victims. https://t.co/NwYheOHYWT pic.twitter.com/GuFl2f2CRh — Good Morning America (@GMA) August 10, 2019