Namore alguém que te trate com o mesmo carinho que o Duda Nagle trata a Sabrina Sato! Na madrugada desta segunda-feira (12) de Carnaval, ela desfilou na Marquês de Sapucaí à frente da bateria da Unidos de Vila Isabel e contou com uma ajudinha do namorado na preparação.

Por causa do pesado costeiro que fazia parte de sua fantasia, Sabrina precisou de atenção especial com suas costas antes de vestir o adereço. Nos bastidores, quem você acha que arrumou, com tanto carinho, os esparadrapos e espumas que protegeriam a pele da rainha de bateria? Ele mesmo, Duda.

Pois bem, Sabrina, só para variar, brilhou na avenida. E ele não poupou elogios em suas declarações cheias de amor. “Como amo minha Rainha 👑🧚🏼‍♀️ Estava estonteante!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼(…) vcs não imaginam como essa minha noiva é guerreira!?!?”.

Duda também postou um vídeo em que recebe um beijo de Sabrina em pleno desfile (assista abaixo).

Onde achar alguém assim? Noivos, os dois não escondem o desejo de ter filhos e Duda chegou a dizer que pode acontecer até antes do casamento. Estamos torcendo!