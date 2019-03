A atual edição do Big Brother Brasil falhou em todas as formas que poderia divertir o público. Além de trazer um total de zero brigas até o atual momento do BBB19, os fãs de um bom casal de reality show ficaram a ver navios com a saída precoce de Hana (vamos nem comentar o relacionamento abusivo da dupla Maycon e Isabella, tá?).

Sem qualquer pessoa para torcer, os fãs começaram a shippar casais que não existem, como Danrley e Tarzan ou então o maior delírio dos fãs do reality: o casal formado por Gabriela e Carolina. Infelizmente, até algo que não existe pode chegar ao fim.

Por algum motivo, o inexistente casal Gabriela e Carolina formou um ship muito fiel na internet, que apelidou as duas de #Gafish (de “Gabriela” e “Fish”, de peixinho), e os fãs foram delirando a cada massagem, selinho ou troca de olhares que rolava na casa mais vigiada do país. Nunca houve qualquer motivo para imaginar que as duas ficariam juntas, até porque suas orientações sexuais são divergentes.

Pois bem, depois dos últimos acontecimentos (em que tivemos Gabriela vetando Carolina, colocando-a num dos piores castigos do monstro e quase tendo feito a coitada desmaiar de fome), a internet declarou que o casal foi cancelado. Os fãs de #Gafish ficaram muito abalados inclusive com o voto de Gabriela em sua “amada” durante a formação do paredão.

O desolamento é geral:

Mano, ontem Carol e Gabi estavam como namoradas quando brigam kkkkkk Carol puta porque Gabi fez alguma burrada, Gabi arrependida do que fez e Alan é o amigo Gay tentando ajudar as duas a se reconciliar KKKKKKK #Gafish — Dan Lari (@DanJauregui96) March 25, 2019