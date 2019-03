Desde o começo do confinamento no BBB19, a convivência de Alan e Rízia sempre foi bem pacífica. Os dois, que fazem parte atualmente do grupo da Gaiola, sempre conversaram de boa, até que lances do jogo fizeram com que o relacionamento ficasse meio amargo. Na festa de carnaval que rolou nessa última madrugada, mesmo com a proximidade e o aparente coleguismo, a troca de farpas entre os dois foi bem alta.

A tensão, que começou quando Alan votou em Rízia no último paredão, só aumentou durante a prova do anjo. Na hora de escolher um prato para quebrar, um fazia questão de mirar no prato do outro. O clima pesado continuou durante a festa, pois uma conversa atravessada sobre beijo desestabilizou a sister.

Rízia ficou indignada com a teoria de que estava a fim de Alan, e explicou para Paula que se estivesse interessada sairia contando pra todo mundo. “Se fosse pra eu beijar alguém aqui, já teria beijado”, disparou a sister. Alan brincou que na última quarta-feira Rízia o queria, mas que agora é só olhos para Rodrigo, e a alagoana retrucou para ele esperar a amiga que está lá fora (se referindo à Hana, o affair de Alan no confinamento).

Do jeito que essa inimizade anda, não seria difícil ver Alan levando um voto de sua ex(?)-colega.