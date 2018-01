O desejo de ano novo da Anitta é bom para todos nós

Que show! Recorde de público na história do réveillon de Copacabana. Organização, paz e a melhor energia que já vi na vida. Minha banda, meu balé, minha equipe unida e a linda Orquestra da Maré abrilhantando tudo. Nada melhor que uma noite inesquecível pra encerrar um ano inacreditável. Foi muito trabalho, muita dedicação, muita dificuldade, muitas pedras no caminho… Mas muito amor, muitas respostas, muitas alegrias e muita felicidade. Agradeço a todos que estão comigo nesta caminhada… fãs, amigos, família, equipe. Desejo que este ano as pessoas percebam que amor é melhor like e que um único abraço sincero é melhor que uma chuva de seguidores. Que as pessoas aprendam a ver a vitória do próximo e queira que ele esteja no mesmo nível que você. Mas não colocando o outro pra baixo e sim aprendendo com ele como você pode ser melhor do que já é. Que as coisas realmente importantes sejam aquelas com as quais vamos dedicar nosso tempo. Que se perca menos tempo discutindo e mais tempo agindo. Que a gente respeite a natureza e os valores do ser humano, pra que tenhamos algo bom pra deixar pros filhos do futuro. Nós não podemos mudar o passado, mas o futuro… esse sim

A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Jan 1, 2018 at 12:06pm PST