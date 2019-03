O elenco de ‘Gossip Girl’ se reencontrou e estamos surtando com isso

Mesmo que 7 anos tenham se passado desde o fim de “Gossip Girl”, algumas amizades se mantiveram, como é o caso da Leighton Meester (Blair Waldorf) e Michelle Trachtenberg (Georgina Sparks). Elas se reencontraram em uma festa misteriosa que aconteceu na última segunda-feira (11) e surpreenderam os fãs da série com um clique especial no Instagram.

A foto foi postada por Michelle, que apareceu com uma tiara que remete a penas de pavão, enquanto que Leighton surgiu com um vestido vermelho, de bolinhas, e uma tiara delicada no estilo headband. Na legenda, as atrizes trouxeram à memória dos seguidores o bordão que era repetido sempre no final da série e que tornou-se popular entre os jovens na época: XOXO. “Suspeito. Senhorita Waldorf e senhorita Sparks. No salão do baile. Com segredos. Eu nunca contarei. Beijinhos”.

Mesmo que a publicação no feed de Michelle não revelasse muito sobre o que reuniu as amigas, de acordo com a revista People e os stories da própria atriz, a festa cheia de suspense era uma despedida de solteiro, de um amigo em comum das duas.

Mas saiba que, recentemente, elas não foram as únicas a se reencontrarem. No fim de fevereiro, Michelle publicou uma foto ao lado de Chace Crawford, o ator que deu vida ao Nate Archibald durante os cinco anos de Gossip Girl. Na legenda do clique, a atriz falou carinhosamente do amigo: “Ah, como eu amo esse homem. #noiteantesdafesta. Suspeito. Beijinhos!”.