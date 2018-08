O elenco de “Mulher-Maravilha 1984” fez a melhor foto em grupo de todas

“Mulher-Maravilha 1984” com certeza é um dos filmes mais esperados, afinal, é a volta da primeira super-heroína com um filme solo de destaque. E com a nova imagem com parte do elenco recriando a capa icônica de “Clube Dos Cinco”, fica difícil não querer que o filme saia logo.

Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine, Pedro Pascal e a diretora Patty Jenkins se posicionaram exatamente como os personagens da trama adolescente dos anos 1980 para fazer uma breve homenagem, já que o longa da heroína também vai se passar na década, e o resultado ficou hilário.

I love a The Breakfast/Wonder Woman mash-up pic.twitter.com/zAhA1siomy — Movie Madness 📽 (@MovieMadness97) August 17, 2018

Não acredita que a equipe do filme mais esperado da DC Comics copiou direitinho as posições de cada personagem? Então basta ver as imagens lado a lado para confirmar que com certeza essa foi uma forma de relembrar o homônimo filme adolescente.

“Mulher-Maravilha 1984” tem estreia marcada para 1º de novembro de 2019.