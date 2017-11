Já faz 84 anos que “Titanic” chegou aos cinemas… mentira, faz só 20 mesmo. Mas parece que foi há uma eternidade, num tempo em que CDs de trilha sonora tinham o poder de bombar nas lojas – foram 30 milhões de cópias, caso você esteja se perguntando.

Leia mais: 10 filmes que completam 20 anos em 2017

Como esquecer da época em que a gente fechava os olhinhos e cantava – ou tentava cantar – “My Heart Will Go On” pensando no crush? Bons tempos!

Aliás, antes de prosseguir com essa lista, vem relembrar esse hino supremo:

O que é a Celine Dion nesse fundo digital ma-ra-vi-lho-so? Lágrimas! Vale lembrar que naquela época você estava jogando “Campo Minado” no Windows 95, então isso era um efeito visual de respeito.

Bom, 20 anos depois, os protagonistas Leonardo DiCaprio e Kate Winslet estão cada vez mais ricos e são poderosíssimos, mas é bem provável que você não saiba por onde andam os outros atores, né? Então, vem descobrir!

Leonardo DiCaprio

Quem diria que Jack viria a ser o cara por quem toda uma geração torceu ferrenhamente no Oscar? Que bela reviravolta. Sorte a nossa, já que Leo realmente vem entregando performances maravilhosas ao longo da carreira.

O filme mais recente do ator foi justamente “O Regresso” (pelo qual ele ganhou o Oscar), lançado em 2015. Depois disso, ele resolveu tirar umas férias, mas vai voltar às telonas em 2018.

Kate Winslet

A nossa eterna Rose também é uma garota oscarizada hoje em dia. Ela recebeu o prêmio em 2009, por “O Leitor”.

O que pouca gente sabe é que, antes mesmo de “Titanic”, Kate já havia sido indicada, por “Razão e Sensibilidade”, em 1996. Aliás, ela figura no ranking das dez atrizes que mais foram indicadas ao Oscar até hoje. Isso é que é poder!

Atualmente, Kate está em cartaz com o filme “Depois Daquela Montanha”. Em dezembro, ela estreia um novo longa: “Roda Gigante”.

Gloria Stuart

A Rose em sua versão idosa infelizmente já não está mais entre nós. Gloria faleceu em 2010, aos 100 anos de idade. A foto acima foi clicada poucos meses antes de ela morrer, o que nos faz acreditar que a atriz manteve a alegria e o bom humor até os últimos momentos de vida. Maravilhosa!

A carreira de Gloria no cinema e na TV durou 72 anos! Sua primeira participação em um filme – como figurante – rolou em 1932 e ela se despediu da profissão em 2004, quando fez uma pequena participação em “Medo e Obsessão”.

Billy Zane

O noivo de Rose no filme nunca deixou de trabalhar como ator, mas não emplacou grandes performances nesse meio tempo. Hoje ele tem 51 anos.

O mais bacana é que o Billy nunca perdeu o contato com Leo e Kate. Meses atrás, em uma festa de Leonardo DiCaprio, o trio esteve reunido em grande estilo, para o delírio dos fãs.

Frances Fisher

Aos 65 anos, a atriz que interpretou a mãe de Rose também segue firme no cinema e na TV, mas sem atuar em grandes produções. Recentemente, ela fez uma participação na série “Fargo” e, entre 2015 e 2016, foi parte do elenco de “Masters of Sex”.

Kathy Bates

Em 1997, Kathy era o nome mais ~peixe grande~ do elenco de “Titanic”, pois já tinha um Oscar no currículo – pelo thriller “Louca Obsessão”. De lá para cá, foi indicada outras duas vezes e ganhou dois Emmys, por uma participação em “Two and a Half Man” e a ótima performance em “American Horror Story”.

Kathy nunca parou de trabalhar e continua sendo uma camaleoa absoluta, daquelas que conseguem brilhar tanto na comédia quanto no drama. Atualmente dá para assisti-la na Netflix, no sitcom “Desenrolados”.

No cinema, ela estará ao lado de Natalie Portman, Jessica Chastain e Susan Sarandon em “The Death and Life of John F. Donovan”, que estreia em janeiro de 2018.

Bernard Hill

Em fotos recentes, o capitão do Titanic impressiona pela aparência, pois ele não parasse ter envelhecido um ano sequer!

Desde 1997, a atuação mais memorável de Bernard rolou em “O Senhor dos Anéis” – o personagem Theon faz parte do segundo e do terceiro filme da trilogia. Outro trabalho de destaque foi em “Wolf Hall”, premiada mini-série da BBC, que foi ao ar em 2015.

Victor Garber

Lembra dele, o engenheiro que projetou o Titanic? Bom, pode ser que esse rosto também lhe seja familiar por vários outros trabalhos que o ator fez.

Nos últimos 20 anos, Victor Garber esteve no elenco do vencedor do Oscar “Argo” e de “Sicario”, que foi indicado a três estatuetas. Além disso, o ator concorreu a seis Emmys de lá para cá – três deles pela série “Alias”. Na TV, ele também faz parte do elenco de “Lendas do Amanhã” e “Flash”.

Bill Paxton

E como esquecer do explorador charmosão que estava de olho no coração do oceano? Infelizmente, Bill Paxton é outro ator do elenco que já faleceu.

No início desse ano, ele teve complicações por causa de uma cirurgia no coração e não resistiu. Bill tinha 61 anos.

Depois da atuação em “Titanic”, seu trabalho mais memorável foi na série “Big Love”, pela qual recebeu três de suas quatro indicações ao Globo de Ouro. Ele também chegou a concorrer ao Emmy por uma mini-série chamada “Hatfields & McCoys”.

Danny Nucci

Se você assiste a ” The Fosters” – série da ABC Family que tem quatro temporadas na Netflix – é bem provável que já tenha pensado “eu conheço esse cara de algum lugar”, ao ver o personagem Mike. E é ele mesmo: Fabrizio, o fiel amigo de Jack, em “Titanic”.

Bom, esse é o papel de maior destaque de Danny Nucci desde 1997, mas ele também já apareceu em vários outros seriados, como “Arrow”, “Castle” e “CSI”.

Alexandrea Owens

A garotinha que dançou com o Jack cresceu! E dá para acreditar que ela já tem 29 anos?

“Titanic” foi o primeiro filme de Alexandrea e ela só voltou a atuar no cinema esse ano. A moça está num longa de terror chamado “A Closer Walk with Thee” e também trabalhou em outros dois filmes que ainda não foram lançados – um longa e um curta.