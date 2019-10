O encontro de Ana Maria e Faustão foi demais para nosso coração

O ‘Mais Você‘ chegou aos 20 anos de idade e a produção de Ana Maria Braga preparou um programa mega-especial e comemorativo. A apresentadora deixou de lado o cenário nos Estúdios Globo do Rio de Janeiro e visitou a sede paulista da emissora, onde começou com seu programa há duas décadas. Mas o que quebrou a internet mesmo foi a participação de Faustão em uma de suas raras participações na Globo fora dos finais de semana.

Em um crossover que daria inveja aos Vingadores, Ana Maria Braga recebeu Faustão para um café da manhã de aniversário. Os dois relembraram a primeira vez em que gravaram um programa juntos, no primeiro ano do ‘Mais Você’, em que Faustão aproveitou uma gafe de Namaria para fazer uma baita zona na cozinha da loira.

Avessos a falarem de suas próprias conquistas, Ana Maria e Faustão exaltavam a todo momento a importância do outro na televisão. A loira foi comparada a grandes comunicadoras, como Hebe Camargo, e teve seu ‘Mais Você’ elevado ao merecido posto de qualidade. O oposto também aconteceu, e revimos grandes momentos do ‘Domingão do Faustão‘, que este ano completou 30 anos.

Ana Maria Braga pegou Faustão de surpresa em alguns momentos. Primeiro exibiu opiniões de populares sobre o apresentador, e arrancou algumas respostas hilárias. Respondendo à telespectadora que sugeriu o nome de Faustão para o ‘Dança dos Famosos‘, o apresentador falou que vai dançar só quando for demitido da emissora, trocado por alguém menos chato. Namaria também tentou fisgar Faustão pela emoção exibindo um mini-Arquivo Confidencial com declarações de seus familiares.

A festa de Ana Maria Braga se encerrou numa bela de uma bagunça. A apresentadora tentou estourar uma garrafa de champanhe com um sabre enquanto Faustão, desesperado, foi se esconder no poleiro junto do loiro José. As cenas, claro, já viraram meme instantâneo nas redes sociais:

Parabéns, Namaria! Que venham mais 20 anos!