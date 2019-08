Ô lôco, meu! O relógio do Faustão custa (bem) mais do que uma casa

Faustão sempre está com um relógio no pulso quando entra ao vivo aos domingos em seu programa – e a variedade é grande.

Isso ocorre porque o apresentador do ‘Domingão‘, da Rede Globo, adora colecionar estes acessórios. Sendo eles mais discretos ou extravagantes, uma coisa é fato: não são baratinhos.

Quer um exemplo? Olha este modelo da Jacob & Co que ele usou no programa do dia 14 de julho deste ano. O relógio extremamente detalhado é uma das peças mais caras da empresa, com seu valor marcando 525 mil dólares – o que dá, aproximadamente, estúpidos R$ 2.183.580,00. Sim, mais de dois milhões de reais.

O chamado “Twin Turbo Bugatti” tem seu design inspirado em um painel de carro de luxo, como mostram a disposição dos ponteiros e as marcas das horas.

Veja mais fotos de Faustão usando o acessório:

Simplesmente um luxo! E você, o que achou?