O ‘MasterChef’ fez todo mundo se perguntar: o que é o “chocolate rubi”?

Certas tradições nunca mudam. Entra reality, sai reality, e o chocolatier Alê Costa sempre dá as caras para fazer alguma prova envolvendo um dos mais gostosos ingredientes do mundo, o chocolate. Dono de uma das maiores empresas do ramo no Brasil, sua passagem pelo ‘MasterChef Brasil‘ foi marcada pela apresentação de um novo tipo de chocolate… o rubi.

Também conhecido como “chocolate ruby”, essa variedade cor-de-rosa do chocolate tradicional veio da Bélgica, é feita de uma mistura de sementes e traz em seu sabor um gostinho de frutas. Esse novo chocolate chegou com tudo no Brasil agora em 2019, até contamos um pouco mais nesta matéria, e é encontrado em lojas mais refinadas. No ‘MasterChef’, os cozinheiros precisaram produzir um prato que harmonizasse com chocolate, e alguns dos participantes escolheram o rubi… sem muito sucesso.

Enquanto eles cozinhavam, o pessoal na internet não falava de outra coisa:

Gente chocolate rubi,no máximo que tenho acesso é nesquik com Toddy juntos e óia lá #MasterChefBR — ♏ค†ђєบร ☕️ ♎ (@TheusCappuccino) August 5, 2019

Uia, tão usando o chocolate Rubi… #MasterChefBR O meu ficou cinza (o que é esperado por causa do pigmento antocianinas serem sensíveis a luz), hahahaha pic.twitter.com/O0xGudpTxG — PratoFundo (@pratofundo) August 5, 2019

Meu sonho esse chocolate rubi #MasterChefBR pic.twitter.com/1cQUfRTq5o — A Mays debochada (@May_SL3) August 5, 2019

meu deus masterchef hoje tá igualzinho o episódio de sugar rush que eu e caio vimos já até sei o que é chocolate rubi… tudo formados em gastronomia por série do netflix — bela (@intmoodforlove) August 5, 2019

E, claro, também teve o pessoal fazendo meme com a famosa novela ‘Rubi’:

Chocolate Rubi vai trair o Alessandro com o Heitor, e ainda deixar a melhor amiga aos prantos. #MasterChefBR pic.twitter.com/jkIqh2vxag — Alyne Isabelle Souza (@alyensouza) August 5, 2019

Rodrigo inventou de misturar avestruz com o tal chocolate rubi, trazendo um gosto que não ficou muito legal segundo os chefs, mas quem garantiu mesmo uma vaga nas quartas de final foi Eduardo. Sorte a dele, que pôde escapar de uma prova de eliminação bem tensa: preparar um bacalhau em uma hora.

Embora nenhum prato da prova de eliminação tenha sido uma unanimidade, duas participantes cometeram erros graves para Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella. Haila fez uma gororoba estranha, em que o gosto do bacalhau desapareceu, enquanto Juliana cometeu o erro gravíssimo que é colocar sal no bacalhau.

No final, os chefs consideraram um erro pior a composição ruim do prato de Haila, que se despediu do programa aos prantos. Durante sua saída, a eliminada agradeceu aos chefs pelas críticas construtivas que a fizeram crescer na competição, e o discurso com lágrimas emocionou todo mundo, até a Ana Paula Padrão!

–

Faltam poucos episódios para sabermos quem será o vencedor da edição de 2019 do ‘MasterChef Brasil’, e agora somente quatro participantes enfrentarão os próximos desafios.