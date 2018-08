O melhor ‘MasterChef Brasil’ atualmente é o ‘Super Chef Celebridades’

O ‘MasterChef Brasil‘ é um programa muito legal, isso é fato, e de certa forma até estimulou as pessoas a cozinharem mais. O reality conta com um formato divertido, apresentadores muito carismáticos e disputas empolgantes. Porém, esses pontos positivos não foram o suficiente para manter o interesse do público nesse programa (vide os números de audiência caindo). Quer saber outro motivo para nosso desinteresse? É porque atualmente estamos bem mais curiosos em acompanhar o ‘Super Chef Celebridades‘, o reality culinário dentro do ‘Mais Você‘. Vamos tentar explicar isso.

Desde 2012 (ou seja, antes mesmo do programa da Band) assistimos à Ana Maria Braga comandando esse programa que é um misto de ‘MasterChef’ com a ‘Casa dos Artistas’. O ‘Super Chef Celebridades’ consiste em reunir alguns famosos para uma competição gastronômica das mais acirradas valendo um prêmio em dinheiro. A estrutura é bem simples: os famosos ganham workshops culinários, participam de provas temáticas, concorrem em desafios por imunidade, são julgados através de notas e, por fim, rola um paredão (aqui chamado de “Panela de Pressão”) para o público de casa escolher quem deve sair. Começamos a ver então algumas diferenças positivas em relação ao reality da Band.

O ‘Super Chef Celebridades’ é totalmente transparente com o público, pois temos acesso às notas de todos os participantes. Além dessa baita qualidade, o público ainda pode votar pela eliminação de alguém na Panela de Pressão (ok, não provamos o prato, mas isso é detalhe). No caso do ‘MasterChef Brasil’, quantas vezes não nos revoltamos com a vitória de algum participante porque simplesmente não sabíamos os critérios ou notas dadas pelos jurados?

O fato de usar celebridades também é um ponto a favor para Ana Maria Braga e o Louro José. Enquanto num ‘MasterChef Brasil’ vemos vinte anônimos e vamos nos afeiçoando a eles com o tempo, o ‘Mais Você’ já chega com os dois pés na porta oferecendo um elenco repleto de pessoas que você já conhece de outros carnavais. E por se tratar de pessoas sem qualquer intimidade com a cozinha, podemos nos divertir ainda mais com o completo desconhecimento culinário dos participantes. Na temporada de 2016, por exemplo, a atriz Danielle Winits tentou fazer uma lasanha usando massa de macarrão, daquelas prontas mesmo. E a coisa melhora: ela nem ao menos sabia que uma lasanha era feita em camadas.

–

Mas o principal quesito no qual o ‘Super Chef Celebridades’ ganha de lavada do programa da Band é que ele não satura o público. Ao contrário do ‘MasterChef Brasil’ que tem duas (enormes) edições por ano, Ana Maria Braga e sua equipe sabem cativar o público com apenas uma edição curta do reality por ano. Por causa disso, a Globo consegue um efeito semelhante ao ‘Big Brother Brasil’, que ficamos ansiosos para chegar o mês com uma nova edição do ‘Super Chef Celebridades’.

No fim, nada impede que a gente acompanhe os dois programas e goste dos dois, mas imaginamos que um deve ficar mais tempo na telinha que o outro. Como a Globo sabe gerenciar melhor sua atração, é bem possível que o ‘Super Chef Celebridades’ dure mais tempo na televisão que o ‘MasterChef Brasil’. Só é uma pena que o reality da Ana Maria Braga seja exibido apenas pela manhã, e não no horário nobre como um ‘The Voice Brasil‘.