“The Handmaid’s Tale” – ou “O Conto da Aia”, em português – foi a série mais comentada de 2017 e a segunda temporada está chegando. O retorno rola no dia 25 de abril, no Hulu, serviço de streaming americano que, infelizmente, ainda não existe no Brasil.

Nessa quarta-feira (28) foi lançado o mais novo trailer dos próximos episódios e ele está insano! Dá só uma olhada:

Vale lembrar que o livro que deu origem à série – escrito Margaret Atwood – termina no mesmo ponto que a primeira temporada e a autora nunca lançou uma continuação. Ou seja: tudo o que veremos na tela é inédito e ninguém faz ideia do que pode acontecer.

Será que o Hulu vai conseguir manter a qualidade da trama? A gente torce para que a resposta seja sim!