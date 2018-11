Sucesso dos anos 1980 e 1990, o desenho “Os Cavaleiros do Zodíaco” marcou uma geração inteira de fãs. Agora, décadas depois, a Netflix vai lançar uma nova produção da franquia!

O perfil japonês da Netflix no Twitter liberou o visual de Saint Seiya, personagem principal do anime.

Confira a arte:

Intitulado “Knights of the Zodiac: Saint Seiya“, a primeira temporada da produção contará com 12 episódios de aproximadamente 30 minutos cada e tem data de estreia prevista para o terceiro trimestre do ano que vem.

A Netflix já anunciou a estreia de outros animes para 2019: “Rilakkuma e Kaoru”, “Ultraman”, “Neon Genesis Evangelion” e “7Seeds”.