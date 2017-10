‘O Outro Lado do Paraíso’: Quem é quem na próxima novela das 21h

“A Força do Querer” está em sua reta final e parece que terá uma substituta à altura! “O Outro Lado do Paraíso“, que estreia na próxima segunda-feira (23), conta com o espetacular Jalapão como cenário, tem música rara na trilha sonora e é feita por um elenco estrelado.

Vivida em dois tempos, a narrativa se baseia em sentimentos comuns, como amor, ambição e vingança. O tema central da trama é a “Lei do Retorno” e promete conquistar quem acredita que “aqui se faz, aqui se paga”.

Escrita por Walcyr Carrasco, “O Outro Lado do Paraíso” tem direção artística de Mauro Mendonça Filho. Em 2016, a dupla conquistou o prêmio de Melhor Novela no Emmy Internacional, com “Verdades Secretas”.

Confira quem é quem em “O Outro Lado do Paraíso”

A simples e romântica professora dá aulas para crianças no quilombo onde vive sua amiga Raquel (Erika Januza), além de ajudar com as tarefas no bar do avô, Josafá (Lima Duarte). Depois de conhecer Gael (Sergio Guizé), ela tem a vida completamente transformada.

O avô de Clara será alvo de um golpe dado por Sophia (Marieta Severo), que quer explorar as esmeraldas nas terras da família. Ele contará com a ajuda de Mercedes (Fernanda Montenegro) para conseguir dar a volta por cima.

Sempre disposta a ajudar os outros, Mercedes é uma senhora mística, rezadeira e que escuta vozes. Respeitada por todos, ela transformou sua casa em um abrigo para o fim do mundo. Foi o grande amor da vida de Josafá e será nela em que ele encontrará forças para continuar quando Clara desaparecer.

O médico saiu do Rio de Janeiro para trabalhar em Tocantins, onde acabou conhecendo Clara, por quem se apaixonou. Apesar desse sentimento, eles serão bons amigos e é com ele que a protagonista vai contar no momento de dar a volta por cima.

Em uma viagem de férias ao Jalapão, ele conhece Clara e rapidamente se apaixona pela moça. Por ser herdeiro de uma rica família de Palmas, o seu relacionamento com a neta de Josafá gera grande revolta em sua mãe, Sophia. Apesar de brincalhão, Gael esconde um temperamento explosivo e os motivos que culminaram no fim de seu primeiro casamento.

A mãe de Gael se revela, de cara, a grande vilã da novela. A princípio, ela é contra o casamento do filho com Clara, mas muda de ideia quando fica sabendo sobre as esmeraldas que existem nas terras da família da jovem. Para conseguir colocar as mãos nessa fortuna, ela vai fazer de tudo, inclusive arquitetar um plano para que a nora fique internada em uma clínica psiquiátrica por anos.

A irmã de Gael não vai poupar esforços para conseguir ficar com Renato, por quem está apaixonada. Para isso, ela vai mostrar que tem muita ousadia, atitude e sensualidade.

Enquanto Gael e Lívia aprontavam todas no Brasil, a filha caçula de Sophia foi enviada para estudar no exterior. Apesar de sempre querer voltar, a mãe nunca deixou por ter vergonha do nanismo da herdeira.

Amiga de Clara, Raquel vive em um quilombo no Jalapão até que realiza o sonho de se mudar para Palmas. Lá, ela começa a trabalhar como doméstica, apaixona-se por Bruno (Caio Paduan) e vive inúmeros episódios de racismo.

Elizabeth mora na casa do sogro, Natanael (Juca de Oliveira). Apesar de amar o marido, ela passa muito tempo sozinha, já que Henrique é diplomata e fica tempo demais longe da família.

Natanael não suporta a esposa do filho, mas disfarça muito bem. Então, para destruir o casamento de Elizabeth e Henrique, ele vai contar com a ajuda de Jô. Assim, a suposta melhor amiga de Beth tenta armar um flagrante da esposa do diplomata com Renan (Marcello Novaes). Depois da armadilha, a personagem de Gloria Pires forja a própria morte e assume outra identidade, passando a se chamar Duda.