‘O Outro Lado do Paraíso’ tem música rara na trilha sonora

Apesar de a música ser pouco conhecida, a voz que a canta é muito familiar. “Boomerang Blues”, de Renato Russo, foi escolhida como tema de abertura de “O Outro Lado do Paraíso“ e tem causado muita curiosidade.

Isso porque a canção nunca foi gravada comercialmente nem pelo artista e nem pela banda Legião Urbana. Assim, ela só existe em uma versão rara e caseira, feita por Renato em voz e violão, achada em fita cassete.

Na abertura da novela, a música aparece enquanto uma mulher lança um boomerang no ar. Forte, ele ultrapassa diferentes barreiras e volta para as mãos da dona ainda mais perigoso, com pedaços desses materiais.

Na trama, Clara (Bianca Bin) e o seu avô, Josafá (Lima Duarte), sofrerão um duro golpe de Sophia (Marieta Severo) e de sua família. Eles se apropriarão de suas terras, ricas em esmeraldas, e os deixarão na miséria. Clara ainda será internada em uma clínica psiquiátrica por dez anos, o que alimentará o seu desejo de vingança.

Como o folhetim promete retratar a “Lei do Retorno”, “Boomerang Blues” foi eleita justamente por traduzir a relação entre ação e reação.

Tudo oque você faz

Um dia volta pra você

Tudo o que você faz

Um dia volta pra você

E se você fizer o mal

Com o mal mais tarde você vai ter de viver

Não me entregue o seu ódio

Sua crise existencial

Preliminares não me atingem

O que interessa é o final

E não me venha com problemas

Sinta sozinho o seu mal

Por que tentar, tentei demais

E você só me usou

Eu tentava ajudar

E você só me queimou

Mas é errando que se aprende

Minha boa vontade se esgotou

Os aborígines na Austrália

Com o boomerang vão caçar

O boomerang vai e volta

E só fica quando consegue acertar

E eu sou como um boomerang

Quando eu acerto é pra matar

Como um boomerang tudo vai voltar

E a ferida que você me fez é em você que vai sangrar

Eu tenho cicatrizes

Mas eu não me importo não

É melhor do que a sua ferida aberta

E o sangue ruim do seu coração

Eu só não entendo como fui cair

Dentro da sua teia e não tentei fugir

Me sinto mal lembrando o que aconteceu

Você tentou roubar

Mas o boomerang agora é meu.