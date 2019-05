O que Jon Snow fez com o lobo Fantasma deixou a internet revoltada

No último domingo (5), por um lado, os fãs de “Game of Thrones” puderam respirar aliviados por ver que o Fantasma sobreviveu a guerra de Winterfell. Só que por outro, muitos ficaram devastados com o fato de que Jon Snow (Kit Harington) o deixou para trás na hora de partir para Porto Real.

A questão que não quer calar é: o que custava fazer um carinho nele, Jon? Dar um abracinho? Pelo visto, custava muito. Porque o personagem de Kit simplesmente afirmou que o sul não era um lugar para lobos e o deixou para trás, mesmo com o Fantasma todo machucado – inclusive sem uma orelha por tê-lo defendido na batalha do episódio anterior.

O descaso de Jon com o lobo deixou o público tão enfurecido que os tuítes estão on fire sobre o assunto. Pelo visto, os fãs da série não vão perdoar o que foi feito com o bichinho tão cedo, afinal, Fantasma ficou ao lado do personagem até quando ele morreu e tem defendido a família Stark bravamente. Além de ser um dos últimos lobos a sobreviver depois de oito anos de história.

Confira a indignação do público:

ADOÇÃO CONSCIENTE precisamos de um dono urgente pra esse lobo

o dono abandonou ):

o nome dele é fantasma. é carinhoso e protetor

levamos a qualquer lugar de westeros!!

interessados chamar inbox #GameofThrones pic.twitter.com/O07wizzWXZ — nádia (@heisenboff) May 6, 2019

Os corações quebrados de Westeros #GameofThrones #Fantasma 💔 pic.twitter.com/rCJ0EvZlrs — Jon Snow é um bosta por ter abandonado o Fantasma (@shirley_ruiva) May 6, 2019

O QUE QUE CUSTAVA TU PEGAR A PORCARIA DA MÃO E FAZER CARINHO NO FANTASMA JON SNOW O QUE QUE CUSTAVA DESGRAÇA #GameofThrones pic.twitter.com/14eDZyIkUN — B I 🌻 (@bineves0) May 6, 2019

Fantasma, o Jon não te merece vem cá vou te fazer carinhos de verdade #gameofthrones pic.twitter.com/bHT77Gh4qR — aliço (@alissonalee) May 6, 2019

QUEM ABANDONA O FANTASMA MEU DEUS, OLHA A CARINHA DELE, EU TO MT TRISTE #GameofThrones pic.twitter.com/oIaOuDI28N — Jheee ︽✵︽ (@kcclioness) May 6, 2019

JON SEU INGRATO DO CARALHO NEM SE DEU AO TRABALHO DE SE DESPEDIR DO FANTASMA TEM GENTE QUE NAO MERECE TER BICHO!!!!!!!!!!!!! #Gameofthrones — esse é o passo do gererê (@katarinaa_s) May 6, 2019

Como o Jon show devia ter se despedido do fantasma #GameOfThrones pic.twitter.com/F69SZF97wE — Raissa 🌻 (@raissafarias26) May 6, 2019

Eu vendo o Snow abandonando o Fantasma sem nem se despedir dele.#gameofthrones pic.twitter.com/Q5JPcX9Sbj — Jeff (@Jeffersonapg) May 6, 2019

O que o Jon Snow fez com o Fantasma é imperdoável… espero que morra lentamente. #GameofThrones pic.twitter.com/I0NEFkN6vo — Hail HYDRA (@rodyhq) May 6, 2019

Eu tô sem acreditar que o Jon Snow Não falou com o fantasma #GameofThrones pic.twitter.com/LSfSJJkWms — Me. I am Kaique (@loord_kako) May 6, 2019

A cara do fantasma quando o "João das Neves" o abandona sem ao menos se despedir #GameofThrones pic.twitter.com/KUeHQof1sy — Jeff (@Jeffersonapg) May 6, 2019

Já pode morrer Jon, acabou

Olha o fantasma meu#GameOfThrones pic.twitter.com/VKNoQkIz07 — ✵ thiago danvers (@Thiagomeirazz) May 6, 2019