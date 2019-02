A formação do paredão entre Ana Paula e Laércio no Big Brother Brasil 16 neste domingo, 31, escancarou o problema de relacionamento que se estende há pelo menos dez dias entre os dois. A sister denunciou em mais de uma oportunidade o comportamento abusivo do brother na convivência com as mulheres da casa, o que acabou culminando em sua indicação ao paredão e em dúvidas que só serão respondidas após o fim do programa.

Com personalidade forte e explosiva, Ana Paula rapidamente foi taxada de descontrolada. “Ela surtou“, disseram os participantes. Mas, afinal, o que está acontecendo dentro do confinamento que justifica um comportamento extremo da jornalista?

Fato a fato

Há dez dias, em 21 de janeiro, Laércio confidenciou para Ana Paula que gostava de uma ‘novinha’. “Só aparecem novinhas mesmo, tipo 17, 18, 20 anos“, disse antes de revelar que mantinha relacionamento fixo com duas jovens, uma delas menor de idade.

Uma semana depois, a jornalista chamou a atenção do brother após perceber que ele deixava o banheiro sujo após usá-lo, fato que foi percebido também por outras participantes, como a goiana Munik. “Limpe o banheiro, por favor“. pediu irritada. “Só eu que usei o banheiro?“, rebateu o designer. “Hoje sim“, responde a jornalista que terminou a discussão chamando o brother de “Porco, sujo e imbecil“.

“Eu tenho nojo e antipatia e é muito, muita antipatia e muito nojo de não estar aguentando sentir o cheiro dele“, disse a sister após a discussão.

Há dois dias, durante uma festa, Ana Paula percebeu olhares de Laércio para as meninas e o chamou de “Tarado“. O alvo principal do brother seria Munik, aos 19 anos a menina mais jovem da casa. Na primeira semana de confinamento, Laércio chegou a confidenciar para Tamiel que Munik era “sua fantasia” e “tirava o seu sono“.

A irritação de Ana Paula atingiu o ápice no último dia 30 quando ela encontrou o brother dormindo descoberto e só de cueca em seu quarto – o participante divide o local com mulheres. “Laércio está de cueca no nosso quarto. Acho que tinha que ir lá tomar uma providência“, pediu para Matheus. Indignada, ela decide tomar uma atitude e acorda o brother aos berros “Você está no quarto com duas mulheres, então faz o favor de vestir uma roupa. Ninguém é obrigado a ver um velho nojento, fedido e pelado na cama“, diz a sister. “Velho pedófilo“, dispara.

Repercussão

A acusação feita pela sister repercutiu dentro e fora da casa, principalmente nas redes sociais, que já levantaram suspeitas contra Laércio assim que o curitibano foi anunciado como um dos participantes do programa. Na época, alguns perfis acusaram o brother de cometer crimes, algo que só deve ser investigado assim que o participante deixar o confinamento.

Indignado com as acusações, Laércio revelou neste domingo, 31, que vai procurar a produção do programa e pedir que atitudes drásticas sejam tomadas contra Ana Paula – ele até citou a possibilidade processá-la por difamação.

Pairam dúvidas sobre a seleção do programa: teria a produção falhado ao colocar na casa um personagem sob o qual caem acusações tão graves? “Eu não consigo trocar de roupa. Eu entro dentro do meu próprio quarto e tem um cara de cueca“, disse Ana Paula. “A partir do momento que ele que contou que namora com menor de idade, o problema não é meu, a responsabilidade é toda dele“, completou revelando seu desconforto.

Ao longo da vida, mulheres das mais diversas idades e histórias são acusadas de exagerarem quando estão diante de possíveis agressores, de indícios de assédio. “Ela surtou“, ouvem, assim como Ana Paula tem ouvido dos colegas de confinamento nas últimas semanas.

A personalidade forte e decidida da sister parece desviar o foco de uma questão mais importante: como você agiria se dividisse o quarto com alguém que tem comportamento e assume posições tão controversas como Laércio? Não, Ana Paula pode não ter surtado. Talvez ela sinta medo. Quem pode julgá-la?