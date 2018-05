O que você vê nesta imagem: um ator sexy ou simplesmente um ator?

Polêmica! Polêmica! Polêmica! Vestido branco e azul ou branco e dourado, chinelo rosa e amarelo ou vermelho e verde, Yanny ou Laurel… A cada novo dia na internet, um novo questionamento que não vai levar a humanidade a lugar nenhum, mas vai gerar novas explicações, novas entrevistas com especialistas e nenhum consenso entre os leitores.

Nós, aqui do MdeMulher, obviamente, não queremos ficar de fora dessa tendência que, com o passar dos anos, tem intrigado cada vez mais pessoas na rede mundial de computadores.

Então, sim, abaixo você vai ter a oportunidade única de dizer o que seus olhos dizem. O objeto de debate? Adam Driver, aquele ator que começou timidamente no seriado “Girls”, cresceu aos olhos do público, se tornou o vilão de “Star Wars” e até hoje causa controvérsia entre o público. Convenhamos, ele não tem o típico rosto de galã de Hollywood que faz todos os galãs de Hollywood parecerem a mesma pessoa, com aquele cabelo loiro, queixo quadrado o suficiente para quebrar uma noz, olhos azuis… Adam Driver tem uma face incomum. E ele sabe disso. E, por algum motivo, toda essa estranheza (e talento, óbvio!) fez ele ganhar fãs e até algumas listas de caras mais hot do planeta. Aí fica a dúvida:

Seria ele um ator realmente sexy ou apenas um ator?

Em Cannes, para promover o novo filme de Spike Lee “BlacKkKlansman”, ele posou para os fotógrafos e levantou essa importante questão humanitária. E aí, o que você vê?

Ainda não está convencida? Temos outro ângulo da foto:

O quê? Na primeira enxergou um ator sexy e na segunda apenas um ator? Vamos colocar um zoom na foto:

Hum, difícil, né? A resposta correta vale um milhão de dólares em barras de ouro (que valem mais do que dinheiro)… Só que não.