Que lindas! A Giovanna Lancellotti e a Fernanda Paes Leme marcaram presença no show de Sandy & Junior, no Rio de Janeiro, e aproveitaram para relembrar um momento que aconteceu 18 anos atrás.

Segundo Fernanda, as duas se conheceram por acaso num show da dupla e na época a Giovanna nem era famosa ainda. “Ela era fã e estava no show. Na época eu fazia a Patty no seriado da Sandy e do Junior. Não nos conhecíamos. Anos depois fizemos uma novela juntas e ela me contou que era fã e me mostrou a foto”, disse a atriz em um comentário no Instagram.

Ambas publicaram fotos do “antes e depois”, em posts de pura nostalgia. Adoramos saber da história dessa amizade!

E quem acompanha o stories da Giovanna pode ver que ela realmente não nega que é fã de Sandy & Junior. A atriz postou diversos vídeos em que aparece visivelmente emocionada, cantando as músicas com vontade.

O Rio de Janeiro recebeu a turnê “Nossa História” para shows nessa sexta (2) e sábado (3). Os irmãos retornam à capital carioca no dia 9 de novembro, quando acontece o último show dessa turnê que comemora os 30 anos da dupla.