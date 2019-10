O trailer completo da 3ª temporada de ‘The Crown’ está apenas maravilhoso

‘The Crown‘ ganhou seu trailer final nesta segunda-feira (21) e estamos muito eufóricos com a perfeição dele. A série dramática, que é um dos sucessos da Netflix, retorna com novos episódios em uma terceira temporada cheia de tensão – e com a ganhadora do Oscar Olivia Colman no papel da rainha Elizabeth II.

Após os fatos narrados nas duas temporadas anteriores, a rainha agora se vê em um Reino Unido cheio de protestos e em constante transformação. Em meio ao início de um possível caos político, a família real tem que tentar conciliar as exigências da monarquia com as suas próprias necessidades pessoais.

Ao lado de Olivia, Helena Bonham Carter vive a Princesa Margaret, a irmã da rainha, e também rouba muito a cena no vídeo de divulgação. O elenco ainda traz os atores Tobias Menzes, Josh O’Connor e Erin Doherty.

A terceira temporada de ‘The Crown’ chega na Netflix no dia 17 de novembro desse ano.

Assista ao novo trailer: