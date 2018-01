O trailer da 2ª temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ é DE ARREPIAR

Depois de uma primeira temporada arrasadora, “The Handmaid’s Tale” (ou “O Conto da Aia”, em português) volta em abril e o primeiro trailer da continuação acaba de ser lançado. Sem nenhuma fala, o vídeo mostra cenas impactantes ao som de uma nova versão da música “For What Its Worth” – originalmente lançada nos anos 1960 pela banda Buffalo Springfield.

Dentre as imagens, o destaque vai para um cenário que não apareceu na primeira temporada. É uma espécie de descampado com homens andando à cavalo, conduzindo as aias a algum lugar. Provavelmente trata-se do território onde vivem aqueles que se rebelaram contra o governo de Gilead.

Vale lembrar que os novos episódios vão mostrar acontecimentos totalmente inéditos, pois a primeira temporada termina no mesmo ponto em que o livro de Margaret Atwood. Resta saber se os roteiristas vão conseguir segurar a peteca ao longo da série – e a gente torce para que isso aconteça!

“The Handmaid’s Tale” retorna ao Hulu (serviço de streaming que compete com a Netflix nos EUA) em 2 de abril.

Confira o trailer:

E a versão original da música “For What Its Worth”, do Buffalo Springfield: