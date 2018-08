O truque de Meghan Markle e Kate Middleton para evitar que saias “voem”

Se é ruim demais para nós meras mortais, quando uma rajada de vento faz com que a saia ou vestido “voe”, exibindo calcinha, bunda e tudo o mais, imagine para as duquesas Meghan Markle e Kate Middleton. Sempre acompanhadas de fotógrafos oficiais – e às vezes de paparazzi – qualquer escorregão nesse sentido poderia virar manchete. Para evitar passar por momentos como esse, Meghan e Kate contam com um truque tecnológico.

Quem revelou a estratégia da dupla para não “pagar calcinha” foi a especialista em etiqueta Myka Meier. Segundo ela, quando as peças de roupas não são suficientemente pesadas, para aguentar um vendaval, Meghan e Kate fazem uso de roupas íntimas que, por meio de eletricidade estática, fazem com que o tecido fque grudado ao corpo em vez de sair voando. Mais ou menos quando a gente tira uma blusa de lã em um dia de frio seco e ouve os estalinhos da estática, sabe?

Outro truque da realeza para aparecer alinhada nas fotos é usar chapéus quando já se sabe que haverá vento em um compromisso. Dessa forma os cabelos ficam arrumadinhos no lugar.

Esses truques, de acordo com Myka, são velhos conhecidos da realeza. Uma das situações mais “perigosas” nesse sentido é quando as duquesas descem de aviões na pista de pouso, e caminham por alguns metros naquele ambiente descampado e sujeito a rajadas de vento. Mas, espertinhas, elas não vão passar por apuros.