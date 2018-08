Sabe aquele vestido que princesas usam em seus casamentos de contos de fadas? Pois não conseguimos definir de outra forma como foi a cerimônia que oficializou o amor entre Camila Queiroz e Klebber Toledo. Os pombinhos se casaram neste sábado (25) em uma cerimônia impecável, com uma decoração deslumbrante e em um cenário paradisíaco de Jericoacoara, no Ceará.

Como se a festa já não estivesse maravilhosa e sido pensada nos mínimos detalhes, surge a noiva com um vestido cheio de flores assinado pela estilista Lethicia Bronstein. Para ser bem preciso, foram 461 flores bordadas e aplicadas à mão no fabuloso modelito que levou cinco meses para ficar pronto. O conjunto conta ainda com uma saia em tule illusion que deixou o vestido leve e com um volume moderado, além do véu de três metros feito em tule transparente para deixar o vestido em destaque. O paetê transparente deu um toque refinado para uma peça que já estava perfeita, digna de uma princesa.

Com vcs Sra Queiroz Toledo A post shared by Lethicia Bronstein (@lebronstein) on Aug 25, 2018 at 1:06pm PDT

Que sonho de vestido, não? Sejam muito felizes, viu?