Oi? “Masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro”, diz Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré surpreendeu a internet nesse fim de semana ao fazer um post defendendo a masculinidade. Utilizando um vídeo que mostra um gorila macho protegendo fêmeas e filhotes, ele escreveu: “A masculinidade é uma construção social… Só que não! Prover e proteger: a masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro”.

Logo após, acrescentou dois “PS” no post. Um deles diz: “Quem tem um pai legal sabe”. O outro apenas faz um elogio ao gorila: “Esse gorila é mais cavalheiro do que muito homem por aí… dorme com esse barulho”.

Nos comentários, houve uma chuva de reações negativas e há respostas de todo tipo. Teve gente criticando a comparação entre o comportamento do gorila com o ideal de masculinidade dos seres humanos. Houve quem defendesse que mães solo criam e protegem seus filhos sozinhas, pois muitos homens abandonam a família. Noutro comentário, um seguidor aponta que não faz sentido dizer que um homem apenas tem valor quando decide ser pai de família.

Em contrapartida, algumas pessoas também saíram em defesa do ator. Até a publicação dessa matéria, mais de 3,7 mil comentários haviam sido deixados no post, o que é um número muito acima da média para o Instagram do ator.