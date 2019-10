OMG! Elenco de “Friends” presenteia os fãs com reencontro inesperado

Recentemente, o icônico seriado “Friends” completou 25 anos da estreia e, naturalmente, rolaram diversas ações para comemorar a data, já que a série de comédia é uma das mais importantes de todos os tempos, além de ser um sucesso até hoje e um dos programas mais vistos da Netflix.

Um dos desejos dos fãs para marcar essa celebração, no entanto, era uma reunião real oficial de todos os protagonistas na TV. Isso deve dificilmente acontecer, tanto os atores quanto os criadores da atração já negaram veementemente qualquer ideia nesse sentido.

Se isso não acontece no mundo mágico da televisão, pelo menos na vida real a situação é diferente. No último sábado (5), Courteney Cox surpreendeu a todos e publicou no Instagram um encontrinho dela com Jennifer Aniston (melhor amiga dela!) e Matt LeBlanc.

“Uma noite calma e eu amo isso”, escreveu ela na legenda. Até o fechamento dessa matéria, a foto já tinha mais de um milhão de curtidas. O impacto dessa produção é real!

O que será que eles fofocaram, hein?!