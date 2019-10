OMG! Os 6 atores de Friends se reuniram no momento mais Friends de todos

Quando cogitamos a possibilidade de estar ~superando~ o legado de “Friends”, mais um momento nostálgico pipoca bem na nossa frente. Nesta terça-feira (15), Jennifer Aniston, a eterna Rachel, finalmente criou um Instagram e já começou a atualização do feed com o pé direito.

A atriz publicou uma foto descontraída com o elenco principal da série. O clique é a típica selfie em que todo mundo tem que se espremer para aparecer, mas que é o registro perfeito de algum rolê especial.

Bem Rachel, Jennifer aparece no centro da imagem, com Lisa Kudrow apoiada em suas costas e apenas a cabeça de Matthew Perry aparecendo do outro lado. Já atrás, vemos Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

O registro é perfeito por mostrar os seis em um momento bem “gente como a gente”, totalmente descontraído e sem nenhuma pompa. Coisa de amigo mesmo.

Na legenda, a atriz brincou: “E agora nós somos FRIENDS de Instagram também. Olá, Instagram!”. O impacto foi tanto com a publicação, que ela já rendeu quase 80 mil comentários em duas horas.

Realmente, mais que amigos, Friends!