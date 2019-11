Operador de câmera que fez comentário racista em “A Fazenda” é demitido

Um episódio de racismo ocorrido durante o episódio da última terça-feira (5) no reality show “A Fazenda“, da Record, desembocou na demissão de um operador de câmera do programa. Minutos antes da realização da Prova do Fazendeiro, a modelo Sabrina Paiva escutou uma voz por trás de um dos espelhos do cenário dizer “Senta aí, macaco” no momento em que ela se levantou para beber água.

Sabrina ouviu o comentário, acompanhado de um palavrão, e dividiu o ocorrido com as colegas de confinamento Andréa e Hariany. O ator Rodrigo Phavanello também ouviu o comentário e chamou a atenção ao vivo: “o que o cara falou foi muito grave”.

Nesta quarta-feira (6) a TV Record divulgou um comunicado em que diz que no dia mesmo da declaração racista, o funcionário foi identificado, repreendido e teve o contrato de trabalho rompido. O comunicado ainda diz: “A Record TV repudia veementemente esta atitude e qualquer tipo de preconceito. Como se trata de ofensa racial, será informado à participante Sabrina Paiva que a ela será dado o direito de fazer a representação legal ao ofensor, se assim quiser e no momento que desejar”.

Os participantes do reality serão comunicados da decisão da Record por meio de uma ficha, e Marcos Mion, apresentador do programa, falará sobre o tema na noite dessa quarta (6).