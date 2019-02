Os 10 apresentadores mais bem pagos da TV brasileira

1. Angélica zoom_out_map 1/10 Angélica Angélica ganha R$ 400 mil para apresentar o programa Estrelas, que conta com entrevistas com o famoso convidado e quadros gastronômicos

2. Ana Maria Braga zoom_out_map 2/10 Ana Maria Braga Famosa por sua frase "Acorda Menina", Ana Maria Braga, que esta à frente do programa Mais Você ao lado de seu companheiro Louro José na emissora Globo, recebe um salário de R$ 700 mil

3. Gugu zoom_out_map 3/10 Gugu Com um salário de R$ 3 milhões mensais, Gugu Liberato começou na televisão com 14 anos como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos no SBT. Atualmente ele comanda uma atração nas tardes de domingo da Record

4. Xuxa zoom_out_map 4/10 Xuxa Xuxa começou na televisão em 1983 e foi para a emissora Globo em 1986 com o Xou da Xuxa. A eterna rainha dos baixinhos ganha R$ 2,5 milhões e apresenta um programa aos sábados de manhã voltado para as famílias

5. Rodrigo Faro zoom_out_map 5/10 Rodrigo Faro Rodrigo Faro, que comanda O Melhor do Brasil, da TV Record, ganha um salário de R$ 1 milhão por mês. Conhecido pelo seu humor e carisma, já ganhou por três anos consecutivos o Prêmio Imprensa de melhor apresentador/animador de televisão

6. Eliana zoom_out_map 6/10 Eliana Apresentadora do programa com seu próprio nome, Eliana ganha R$ 1 milhão por mês para comandar um programa que passa todos os domingos, dedicado às famílias brasileiras, com quadros de entretenimento e lazer

7. Luciano Huck zoom_out_map 7/10 Luciano Huck No comando de Caldeirão do Huck há 10 anos, com quadros como o Lar Doce Lar, que emociona o público, Luciano Huck ganha R$ 1 milhão mensal para gravar seu programa que vai ao ar todo sábado na Globo

8. Carlos Alberto de Nóbrega zoom_out_map 8/10 Carlos Alberto de Nóbrega O apresentador de 76 anos está no comando de A Praça é Nossa há 25 anos, ao lado do filho, Marcelo de Nóbrega, que é o diretor. Ele ganha R$ 500 mil, tá bom né?

9. Ratinho zoom_out_map 9/10 Ratinho Conhecido pelo seu temperamento que se altera facilmente, Ratinho ganha R$ 500 mil para comandar o novo Programa do Ratinho, no SBT, que mostra seu lado bem humorado e animado