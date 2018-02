A liderança no ‘BBB18‘ é algo sempre complicado, afinal o líder precisa pensar muito em qual a pessoa da casa que merece uma indicação. Mas o que acontece quando são DOIS líderes que votam como um só? Confusão!

Ana Clara e seu pai Ayrton estavam conversando sobre a indicação do próximo domingo. Para a sister, uma das possibilidades de voto é Nayara por ela ser muito fofoqueira, mas seu pai também tem pessoas em mente e solta para a filha pequenos alertas do tipo “tem gente fofoqueira aí” sem explicar quem é.

Revoltadíssima com a falta de explicação do seu pai nessa definição de quem vão indicar, Ana Clara brincou com ele enquanto dava uma bronca. “Quero saber fulano fez tal coisa. Você tem que parar de falar meias palavras”, disparou a sister para seu pai.

Enquanto não se decidem sobre quem eliminar, eles têm apenas uma certeza: a pessoa indicada por eles precisa ser a escolhida do público para ir embora do reality.