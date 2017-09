Os filhos de Maria Fernanda Cândido estão enormes e muito lindos

Maria Fernanda Cândido, que está arrasando como Joyce em “A Força do Querer”, costuma ser reservadíssima em relação à vida pessoal e raramente é vista com os filhos. Mas nessa sexta-feira (22), a atriz pode curtir um dia de folga das filmagens e postou uma foto com os meninos e o marido, Petrit Spahira.

Os filhos dela se chamam Thomas e Nicolas e tem 11 e 8 anos respectivamente. Olha só que família linda:

Bom dia! #familia #sextalinda #rj #jardimbotanico A post shared by Maria Fernanda Cândido (@mariafernandacandidooficial) on Sep 22, 2017 at 3:52am PDT

Em entrevista à revista Quem, Maria Fernanda revelou que conversa com naturalidade sobre os assuntos tratados na novela de Gloria Perez. “Falei que a minha filha na novela ia viver uma fase confusa sobre sua identidade de gênero e que depois passaria por uma transformação. Achei que eles nunca tinham ouvido falar sobre isso, mas eles já sabiam o que era”.

Para a atriz, o melhor caminho é falar a respeito das coisas abertamente, pois, na idade de seus filhos, as crianças acabam tomando conhecimento sobre temas polêmicos de qualquer maneira. “É uma geração que tem mais informações. Na nossa casa não é tabu esse tipo de assunto”, diz ela.